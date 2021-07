Ragusa, Cassì replica sull’uscita di FdI dalla Giunta Municipale

La decisione della componente Fratelli d’Italia di uscire dalla Giunta Municipale ha generato la reazione del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

“Ho rispettato gli accordi presi inserendo un assessore di FdI in Giunta, non appena ciò è stato possibile – spiega – . Ho intenzione di rispettare gli accordi fino al termine della consigliatura, mentre FdI ha scelto di romperli unilateralmente. FdI Ragusa in questi tre anni di amministrazione è stata silente quando non del tutto assente dall’attività politica locale, tranne che per qualche sporadico intervento.

FdI Ragusa mai in tre anni ha pubblicamente difeso o sostenuto l’amministrazione di cui ha fatto parte, in occasione di attacchi a vario titolo delle minoranze. Malgrado ciò abbiamo continuato a lavorare proficuamente con l’assessore Spata a cui rinnovo la mia fiducia. Dall’atteggiamento dei prossimi mesi si capirà quanto la decisione odierna sia stata pianificata da tempo e si attendeva solo che arrivasse il pretesto per attuarla”.

