Boxe, medaglia d’argento per la ragusana Graziella Schininà

Conquista la medaglia d’argento la ragusana Graziella Schininà. La quindicenna, allenata dal papà Emanuele, aveva raggiunto meritatamente la finale degli Europei di boxe, che si sono svolti a Tbilisi, in Georgia, anche se poi è stata sconfitta dalla cipriota, pluridecorata, Laila Abdullatif. Schininà, la più giovane della compagine azzurra del Commissario Tecnico Valeria Calabrese, faceva parte della categoria Light Fly (48 kg). In semifinale aveva battuto per 5-0 la turca Humeyra Balta, stesso punteggio con cui, nei quarti, aveva trionfato contro l’ucraina Solovianova.

