Cuba: vaccini Soberana 02 e Plus superano i requisiti OMS

Il Ministero della Salute cubano ha riferito oggi che i vaccini di produzione nazionale, Soberana 02 e Soberana Plus superano i requisiti richiesti dall’OMS per essere dichiarati tali. “L’efficacia del candidato vaccino Soberana 02 nello scheda a tre dosi, insieme a Soberana Plus, è del 91,2 per cento”, hanno sottolineato il ministero della Salute e l’azienda farmaceutica cubana Biocubafarma. Tuttavia, per l’utilizzo in emergenza dei due vaccini, occorre attendere l’autorizzazione del Centro per il controllo statale dei medicinali, delle apparecchiature e dei dispositivi medici (Cecmed). Le autorità sanitarie cubane, e le istituzioni nazionali legate ai biofarmaci, avevano annunciato il 21 giugno scorso una nuova sperimentazione del candidato vaccino Abdala che raggiungerebbe, in base alle assicurazioni trapelate, il 92,8 per cento di efficacia nel programma a tre dosi.

