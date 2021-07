Circolo Velico Caucana, in programma tante iniziative

Un’estate ricca di attività per il Circolo velico Kaucana. Che, dopo le straordinarie competizioni organizzate nelle scorse settimane, sta pianificando con la massima attenzione i percorsi del mese di luglio, uno dei mesi più caldi per quanto riguarda la pratica della vela. E’ tuttora in corso, nel tratto di spiaggia antistante il Cvk, e proseguirà sino a sabato, l’azione del Pon dal titolo “A vele spiegate” promossa dall’istituto comprensivo Psaumide di Santa Croce Camerina e che vede in prima linea venti studenti allievi degli istruttori del circolo nelle classi Optimist. Dal 12 e sino al 16 luglio, è in programma il raduno internazionale Optimist con la partecipazione della squadra nazionale argentina, un atleta della squadra nazionale finlandese (chearriveranno in Sicilia dopo avere disputato, in questi giorni, il mondiale Optimist a Riva del Garda) oltre ad atleti dei circoli siciliani Ribellino (Sr), Augusta, Gela, Punta Piccola (Ag), Gulliver (Favignana) assieme, naturalmente, ai padroni di casa del Cvk. Il clinic è stato organizzato grazie all’interessamento dell’istruttore argentino in forza al Circolo Velico Kaucana, Benedetto Rodrigo. Contestualmente, dal 12 al 16 luglio, è in programma l’azione Pon del liceo scientifico a indirizzo sportivo “Enrico Fermi” di Ragusa con un modulo vela (rivolto a venti allievi) e un modulo surf (anche in questo caso per venti allievi). E’ opportuno precisare che i Pon sono finanziati nell’ambito del Piano estate 2021, iniziativa del Governo nazionale per favorire la società e le pratiche sportive a seguito dell’emergenza Covid. Altre attività sono in fase di programmazione e pianificazione e vedranno protagonista ancora una volta il Circolo anche nei mesi di agosto e settembre.

