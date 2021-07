Kamchatka: Scompare dai radar aereo con 28 persone a bordo

Le autorità russe hanno confermato la scomparsa di un aereo passeggeri con 28 persone nella penisola della Kamchatka, nell’estremo est del Paese. L’aereo AN-26 è scomparso dai radar nella tratta tra le città di Petropavlovsk-Kamchatsky a Palana. Il dipartimento regionale del ministero russo, ha indicato che oltre ai sei membri dell’equipaggio, c’erano 22 passeggeri, due dei quali bambini. “L’aereo ha smesso di comunicare via radio quando stava per atterrare. Non ha segnalato problemi a bordo”, ha detto una fonte dei servizi di emergenza regionali citata dall’agenzia ufficiale TASS. Secondo la fonte, l’AN-26 potrebbe essere caduto nel mare di Okhotsk mentre stava effettuando la manovra di avvicinamento all’aeroporto di Palana. Da parte sua, la portavoce della procura dei trasporti locali, Valentina Glazova, ha affermato che sono in corso le ricerche per individuare il bimotore scomparso. “Tutto ciò che sappiamo è che la comunicazione con l’aereo si è interrotta e che non è atterrato”, ha aggiunto il funzionario. Le autorità stanno indagando se la scomparsa dell’aereo sia dovuta per aver violato le norme di sicurezza o per le avverse condizioni meteorologiche. L’operazione di ricerca e soccorso è tuttora in corso, che vede coinvolte le forze aeree della flotta russa si stanza nel Pacifico.

Salva