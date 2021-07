Correa ex presidente Ecuador: i media ci stanno screditando

L’ex presidente ecuadoriano Rafael Correa ha chiesto una “maggiore articolazione tra i leader latinoamericani”, mentre criticava duramente i mezzi di informazione nel loro ruolo di divulgatori della verità. Correa ha aggiunto che se avesse potuto candidarsi alle elezioni dello scorso febbraio, avrebbe prevalso sicuramente sull’attuale presidente Guillermo Lasso. “Se non mi avessero impedito di tornare nel Paese, avremmo vinto le elezioni presidenziali”, ha detto. Inoltre ha affermato che “il progressismo resta una forza politica importante” in America Latina, dopo “il furioso assalto antidemocratico della destra a partire dal 2014”. Correa ha riconosciuto che “è necessaria una maggiore articolazione tra i leader” del Cono Sud e che il candidato del Correísmo, Andrés Arauz, non ha potuto sconfiggere Lasso a causa di “suoi errori ” commessi durante lo spazio politico concessogli. Arauz ha perso “contro il peggior candidato”, criticando il ruolo avuto dai media e della giustizia. In questo senso, ha citato il caso dell’ex presidente del Brasile Luis Inacio Lula da Silva nella giustizia brasiliana. “Quello che è successo in Brasile dovrebbe servire da lezione per i gruppi che praticano la legalità (guerra politica attraverso i tribunali e i media contro i leader latinoamericani), e per la stampa egemonica -ha detto Correa -rimarcando che l’America Latina ha bisogno di informazione e verità”. In politica estera ha ritenuto “totalmente corretto quello che sta facendo Joe Biden” imponendo una maggiore tassazione alle grandi multinazionali. ma ha chiarito di non scommettere su un cambiamento della posizione geopolitica degli Stati Uniti nei confronti dell’America Latina, citando le sanzioni “illegali” contro Cuba e il Venezuela.

