Vaccini, Lorefice(m5s). Bene dar priorità a lavoratori marittimi

“Sono molto soddisfatta che la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo abbia provveduto ad ammettere a vaccinazione prioritaria il personale marittimo imbarcato e in attesa di imbarco, così da evitare che sulle navi si verifichino focolai difficilmente gestibili.” Lo dichiara in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati Marialucia Lorefice (m5s), spiegando:

“In questi mesi ho seguito personalmente la questione interfacciandomi con il ministero della Salute, su istanza del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che allo stesso aveva chiesto attenzione per i lavoratori marittimi, molto numerosi nel suo Comune.

La struttura commissariale per l’emergenza ha soddisfatto tali richieste, avanzate anche dalle associazioni di categoria, e ha previsto che in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, si favorisca, ove possibile, l’impiego del vaccino monodose, in quanto il personale marittimo è ricompreso nelle “popolazioni caratterizzate da elevata mobilità lavorativa”.

Lorefice aggiunge: “Ora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seguendo le indicazioni della struttura commissariale per l’emergenza Covid-19, si sta attivando per raccogliere i nominativi dei lavoratori marittimi nazionali, europei ed extraeuropei, che devono ancora essere vaccinati e per trasmettere gli elenchi alle ASL/ASR competenti delle città portuali.

Si andranno a rintracciare anche i marittimi non iscritti al Sistema Sanitario Nazionale, per consentire la regolare registrazione delle vaccinazioni.

Credo sia un risultato importante che dà serenità al nostro territorio e a una categoria di lavoratori che necessita di una peculiare attenzione nella campagna vaccinale per le condizioni nelle quali opera.” Conclude la presidente.

