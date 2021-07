Monterosso Almo. Lodevole Iniziativa dell’Avis

La sezione Avis di Monterosso Almo ha deciso di ripristinare a Monterosso la raccolta differenziata dei tappi di plastica che oltre al loro riciclo andranno a finanziare l’abbattimento di una barriera architettonica nel comune. Importante l’intervento del signor Brafa, presidente dell’associazione “Oltre l’ostacolo” di Ragusa, che ha fornito i bidoni e la loro esperienza pluriennale in materia e del Sindaco Salvatore Pagano che ha messo ha disposizione i locali per la raccolta, lo stoccaggio e il conferimento dei materiali presso la struttura di riciclo. “ Noi di Avis Monterosso Almo – afferma il presidente Salvo Iacono – ci occuperemo della divisione dei bidoni presso le attività commerciali del nostro borgo e la raccolta degli stessi per lo stoccaggio ed il conferimento. Qualsiasi forma di dono arricchisce la nostra comunità e la collaborazione tra associazioni e Comune risulta essere una scelta vincente per la realizzazione di iniziative volte a stimolare il senso del volontariato.”

Nella foto il sindaco , il presidente Dell’Avis della sezione di Montetosso ed alcuni componenti del direttivo Avis .

