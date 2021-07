Il Ragusa calcio affida incarico marketing a Antonio Licitra

Continua a strutturarsi il Ragusa calcio in vista della prossima stagione 2021-2022. Arriva una figura che potrà riempire, e parecchio, di contenuti il settore di pertinenza. Stiamo parlando di Antonio Licitra, titolare della Samer sport, che ricoprirà l’incarico di responsabile marketing e merchandising della società azzurra. La Samer sport, tra l’altro, sarà il partner tecnico delle aquile azzurre proprio in vista del prossimo campionato. “Il mio compito, di cui sono molto entusiasta anche perché rientra perfettamente nelle mie corde visto gli studi e la pratica che ho fatto – dice Licitra – sarà quello di valorizzare e distribuire gli articoli riferiti alla nostra squadra, utilizzando sempre di più le nuove tecnologie, e organizzare eventi di rilievo oltre che condurre una specifica campagna marketing per fare in modo che l’Asd Ragusa 1949 acquisisca sempre maggiore visibilità e credibilità in tutti gli ambiti. Ringrazio la società per la fiducia che ha avuto nei miei confronti. Cercherò di ripagarli con risultati all’altezza della situazione”. Il direttore generale, Alessio Puma, ritiene che questo ulteriore passo compiuto consenta di “organizzare la società in un modo sempre più moderno e al passo con i tempi. Per stare sul mercato – aggiunge – abbiamo bisogno di idee e stimoli nuovi. L’unico obiettivo che ci poniamo deve essere quello di fare in modo che la realtà Asd Ragusa calcio possa crescere ancora di più”.

Salva