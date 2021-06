Troppe zone di Vittoria e Scoglitti al buio. La Rosa non ci sta

“E’ desolante girare durante le ore notturne per le vie della città di Vittoria e Scoglitti. Interi quartieri sono senza pubblica illuminazione. E’ una condizione di precarietà non tollerabile”. Lo dice il presidente Mpsi Andrea La Rosa, che è anche responsabile provinciale Enti locali della Lega Ragusa, il quale chiarisce che si tratta di una vicenda inammissibile. “A maggior ragione – sottolinea – perché abbiamo preso atto che non ci sono interventi in programma. Stiamo parlando di intere zone periferiche ma anche alcuni tratti del centro storico, zone della frazione di Scoglitti, incroci senza illuminazione o in attesa di riparazione. Nonostante le segnalazioni agli uffici preposti, a oggi non si è visto nessuno. Nessun intervento in programma. Non capisco che cosa si voglia fare. Lasciamo la città al buio fino allo svolgimento delle elezioni amministrative e attendiamo che arrivi il nuovo sindaco? Che ce lo dicano, così evitiamo di sollecitare continuamente gli uffici comunali. E però non vogliamo rassegnarci. E’ fondamentale che, alla fine, possano essere garantiti i servizi e che sia migliorata la condizione di vivibilità della cittadinanza vittoriese”.

