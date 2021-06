Rotary Club Modica: passaggio di consegne tra Puglisi e Adamo

È Giovanni Adamo, medico modicano, a ricoprire il ruolo di Presidente del sodalizio rotariano modicano. Rotariano da diversi anni, Adamo ha ricoperto diversi ruoli nel club prima di essere eletto lo scorso anno a rappresentare il Club per l’anno sociale 2021/2022.

A precederli l’architetto Salvatore Bonincontro Puglisi, il quale, in occasione della consueta cerimonia del “passaggio della campana”, ha voluto ringraziare tutto il club per gli sforzi profusi durante il precedente anno sociale. Bonincontro ha voluto ricordare alcuni degli eventi che hanno caratterizzato l’anno come “Città sonora”, tenutasi a Scicli la scorsa estate e che ha visto la partecipazione di diversi artisti, Un anno caratterizzato, purtroppo, dalla pandemia, ma che non ha fermato l’entusiasmo ed il service rotariano a Modica. Tanti gli eventi online che hanno messo al centro tematiche di attualità e di cultura, molto seguiti anche nei social.

Tante le speranze espresse dal neo-presidente Adamo, il quale, insieme al consiglio direttivo ed ai soci del club, ha stilato un indirizzo programmatico dedicato alla città di Modica con importanti obiettivi nei settori dell’ambiente e socio-sanitari. “Ringrazio tutto il club – dice Adamo – per la fiducia concessami. Il motto del Rotary International è Servire per cambiare vite e su questa linea proveremo a fare del nostro meglio all’insegna del servizio per la nostra comunità”.

