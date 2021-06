A Guido Cicero la Direzione Scientifica de “La Divina Commedia”.

Si terrà il 10 luglio in riva al Lambro, nel palazzo nobiliare di campagna Rocca Brivio Sforza, la Collettiva d’Arte “La Divina Commedia” importante tour artistico che avrà una durata di sei mesi. Toccherà palcoscenici importanti nelle città di Caravaggio, Venezia, Parma, Roma, Giulianova, Lucca Forlì, Bologna, Firenze per concludersi a Ravenna, luogo di sepoltura di Dante Alighieri. Sarà corredata da un bellissimo ed importante tomo di 638 pagine “Dante Divina Commedia “, illustrata da artisti contemporanei a cura di Giorgio Gregorio Grasso editore Istituto Nazionale di Cultura. La Collettiva si basa sulle tre cantiche (Inferno, Purgatorio, Paradiso) con 33 terzine illustrate da 333 artisti contemporanei in omaggio al Sommo Poeta a 700 anni dalla morte. Opere ed artisti al vaglio dello storico e critico d’Arte Giorgio Gregorio Grasso che ne ha curato l’organizzazione, mentre all’affermato pittore modicano Guido Cicero è affidata la direzione scientifica. Una collaborazione ampiamente sperimentata, tra i due, in altri rilevanti eventi storico-artistici organizzati lungo la Penisola. Nell’occasione Guido Cicero esporrà due importanti opere: “Il pentimento”, acrilico su tela 120×180 ispirato al canto XXX del Purgatorio, terzine 73-78, ….”tanta vergogna mi gravò la fronte” e “Paolo e Francesca”, acrilico su tela 100×100 che si ispira al canto V, terzine 103-108, dell’Inferno … “amor condusse noi ad una morte”. Come è noto, la popolarità planetaria di Guido Cicero non è in discussione. Artista di fama internazionale, stimato per le sue rappresentazioni astratte in cui la forza del colore e l’espressività dei volti dettano impeto e forti emozioni. Da “La Marguttina“ del 1979, ai riferimenti artistici odierni l’artista ne ha fatta di strada. Non si contano i riconoscimenti per le personali e collettive alle quali ha preso parte in Europa e nel mondo a testimonianza della raggiunta e significativa evoluzione culturale e artistica. In virtù di una poliedricità rimarchevole, Guido Cicero, eccelle nella fotografia, nella musica, nell’arrangiamento, ma potrebbe cimentarsi nel teatro, cinema, o in qualsiasi altra cosa desiderasse sperimentare. Un connubio perfetto di tecnica, talento e sensibilità innata.

