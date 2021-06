Rendal karting. Conclusa la 24 ore di Ispica

Si è conclusa la 24h di Ispica, gara di Rental Karting valida per il campionato IRK 2021 ed appuntamento internazionale. Le temperature proibitive non hanno fermato i 25 Team che hanno dovuto mettere in campo tutte le loro abilità per poter terminare la gara. La presenza di team da tutta Italia, da Francia, Belgio e Svizzera, confermano l’importanza dell’evento. Tre le categorie all’interno della gara: EK1, la classe regina, EK2, la classe intermedia, ed EK3, la classe gentleman.

La vittoria in EK1 (e assoluta) è andata al team netino Dammuso Dad&Son, formato dai piloti Elio Lucchesi, Ivan Bottari, Riccardo De Francesco, Giambattista Cultrera e dal Team manager Antonio Truscello. In seconda posizione il team belga di Hola Lulu Racing Team con un distacco di quasi 48 secondi. A chiudere il podio della classe regina, il secondo team netino, Dammuso Racing Team, distaccato di un giro.

Nella classe EK2 vittoria per il team modicano Rabbit Racing Team, formato dai piloti Gianni Giunta, Dario Sparacino, Cristiano Chiarenza, Alessandro Ferla e Maurizio Altomare e dai due Team Manager Rosario Iachininoto e Rosario Cappello; che si sono imposti sul team Red Racing Academy ad un giro di distanza; e sul Family Racing Team a due giri di distanza.

Nella classe EK3 vittoria per il Siraka Racing Team, formato dai piloti Raffaele Alemanno, Andrea Caruso, Salvatore Cirasa, Piergiuseppe Pappalardo e Massimo Pistritto. In seconda posizione il team belga Hola Lulu Junior a tre giri di distacco e sul gradino più basso del podio il team milanese MKC.



foto Dario Sparacino

