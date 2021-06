Ragusa. Al via formazione personale settore tributario e CAF

Ha preso il via stamane presso il salone del Centro direzionale comunale della zona artigianale, la prima delle due giornate di formazione che si concluderanno domani, mercoledì 30 giugno e riservate al personale dell’Ufficio Tributi ed agli addetti ai CAF convenzionati con l’Ente.

L’iniziativa è stata promossa dall’Assessore ai Tributi, Giovanni Iacono che si è avvalso per la predisposizione del programma degli incontri formativi della competenza specifica in materia del dirigente ad interim del Settore Risorse tributarie, dott. Giuseppe Sulsenti.

Tra gli argomenti affrontati nelle giornate formative dal relatore dott. Luigi Giordano figurano: i nuovi accertamenti esecutivi, novità sulla TARI introdotte dal nuovo Testo unico sui Rifiuti, la nuova IMU con le novità introdotte dal 2020.

Il primo incontro della giornata odierna è stato introdotto dall’assessore ai tributi Giovanni Iacono che oltre a portare il saluto dell’Amministrazione comunale ai partecipanti, ha voluto sottolineare la grande attenzione rivolta al personale dell’Ufficio Tributi che deve essere formato nell’ottica di una sempre più ottimale gestione delle entrate dell’Ente e sui maggiori servizi che devono essere forniti ai contribuenti anche grazie alla supporto fornito agli stessi dai CAF convenzionati con il Comune.

Salva