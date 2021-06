Ragusa. Pubblicato bando per assegnazione 36 alloggi Erp

E’ stato pubblicato il Bando Generale 2021, approvato con Determinazione n. 3155 del 15/06/2021 del Settore VII Servizi alla Persona, per la formazione della graduatoria generale relativa alla assegnazione in locazione semplice di numero 36 alloggi di ERP – Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Ragusa.

I requisiti per la partecipazione, le modalità di presentazione dell’istanza ed i punteggi da assegnare sono descritti nel bando che può essere ritirato, contestualmente al modulo di domanda, presso gli uffici del Segretariato Sociale del Settore 7° del Comune di Ragusa Via M. Spadola n. 56 nei giorni di ricevimento, o scaricabile nella sezione “Avvisi pubblici”.

I cittadini interessati in possesso dei requisiti previsti dal bando potranno presentare istanza, esclusivamente sull’apposito modello di domanda predisposto dal Comune di Ragusa, entro la data di scadenza del 24/08/2021.

“Si tratta di un’importante risposta – afferma l’assessore alle Politiche sociali, Luigi Rabito – alla crisi abitativa, che non risparmia nemmeno la nostra città e che negli ultimi mesi si è aggravata a causa della recessione economica dovuta alla pandemia.

Con questo nuovo bando generale, che a Ragusa non veniva emanato da oltre dieci anni, procediamo così all’assegnazione di 36 alloggi popolari in locazione forniti dallo Iacp. Possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti previsti, tra cui quello di non aver occupato abusivamente alcun immobile.

Nel caso dovessero rendersi disponibili ulteriori alloggi, gli stessi saranno assegnati comunque tramite questo avviso, a cui devono partecipare anche gli aspiranti assegnatari già iscritti nelle graduatorie in atto, che non saranno più valide; l’occasione di questo procedimento, infatti, ci permette di stilare delle nuove e aggiornate graduatorie.

Al bando, che avrà scadenza il 24 agosto, è stata data ampia divulgazione tramite la collaborazione con patronati e sindacati; ed è disponibile, insieme alla relativa modulistica, negli uffici del Segretariato Sociale di via M. Spadola 56 nei giorni di ricevimento, sul sito internet del Comune, oppure allo Iacp.

Ricordo che la domanda deve essere presentata all’Ufficio protocollo tramite pec, mail o brevi manu e non al Segretariato sociale, disponibile a informazioni anche ai numeri telefonici 0932676851 e 0932676852.”

