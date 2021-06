Il cordoglio dell’assessore Monisteri per la scomparsa di Annamaria Sammito

Modica – Anche l’assessore alla Cultura del Comune di Modica, Maria Monisteri, si stringe attorno alla famiglia dell’archeologa Annamaria Sammito.

“La prematura dipartita di Anna Maria Sammito addolora me e tutte le persone che hanno avuto la fortuna di arricchirsi della sua amicizia e del suo valore professionale

Nelle persone che l’hanno conosciuta e apprezzata lascia un vuoto che è soprattutto umano oltre che culturale. Archeologa, ricercatrice attenta e rigorosa ha lasciato tracce indelebili della sua preziosa opera.

Amministratrice colta,puntuale e propositiva ha costruito eventi ed iniziative di grande valore e significato.

Non ha mai mancato di manifestarmi il suo essermi vicina nella mia esperienza politica,sempre disponibile alla collaborazione per dar continuità ai progetti che aveva intrapreso per “arricchire” le proposte culturali della Città,

preziosi ed equilibrati i suoi consigli.

Con lei Modica perde un riferimento culturale difficilmente colmabile.”

Con queste parole l’assessore Monisteri ha ricordato la figura di Annamaria Sammito, scomparsa oggi all’età di 56 anni.

