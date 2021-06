Comibleo chiede di ridefinire Ztl a Ragusa Ibla

Avvalorando i dubbi e le perplessità avanzate dal Comibleo al sindaco oltre tre mesi fa, in ordine al piano riguardante la viabilità nella città antica, la Giunta municipale ha cercato di rimediare ai rilievi ministeriali, emanando la deliberazione n. 310 del 3 giugno scorso. Nella stessa si prende atto che la disciplina della circolazione all’interno di una Ztl deve essere omogenea per tipologia di utenti autorizzati e orari di accesso uguali in tutti i varchi, come il Comibleo si era permesso di evidenziare, ridefinendo alcuni varchi non più previsti elettronici ed uniformando gli orari di accesso. “Il provvedimento, tuttavia – chiariscono da Comibleo – non sembra rispettare pienamente altre prescrizioni tra cui: l’indicazione delle vie di fuga obbligatorie nelle Ztl, imprescindibile misura di sicurezza per la storia della conformazione geologica del nostro territorio; in numerose vie sono previste delle limitazioni inconcepibili in quanto trovandosi all’interno della Ztl permanente h24 non sono accessibili ai veicoli di non residenti e autorizzati; dal varco Ztl h24 dell’angusta via Giusti possono continuare ad accedere solo residenti e autorizzati, come pure dal varco di via del Mercato da dove solo residenti e autorizzati possono entrare in controsenso rispetto alla viabilità ordinaria in uscita da Ibla, come attualmente disciplinato; si potrà entrare e attraversare Ibla senza limitazioni da discesa Peschiera, continuando l’impatto negativo sulla salute e il benessere psicofisico dei residenti che a quanto pare è un problema marginale e del tutto irrilevante per l’Amministrazione comunale. Ma allora a cosa serve la Ztl a Ibla se non si è in grado di tutelare l’ambiente e migliorare la vivibilità dei cittadini dal momento che tutto rimane come prima nonostante le risorse economiche per le navette, gli impianti di registrazione e la segnaletica?”.

Salva