Lo stato di salute dell’economia iblea. Buone nuove dall’Istat

Arrivano, per fortuna, una serie di buone notizie dall’Istat sulla salute dell’economia della provincia di Ragusa. Il riferimento è alla fiducia di imprese e consumatori, il cui livello a giugno fa segnare un forte aumento: l’indice relativo alla prima sale, infatti, da 105,3 a 111,9, mentre quello che misura la seconda “schizza” da quota 108,6 a 114,5. Quest’ultimo, al terzo mese consecutivo di aumento, supera così il livello prepandemia di febbraio 2020 e raggiunge il livello di ottobre 2018. Per quanto riguarda le imprese, si consolida il trend iniziato nel dicembre scorso: in particolare nei servizi di mercato l’indice sale da 99,1 a 106,7 (valore nettamente superiore a quello di febbraio 2020) e nel commercio al dettaglio da 99,9 a 106,7. Nei servizi di mercato la fiducia migliora nettamente nel settore del trasporto e magazzinaggio, mentre è in lieve calo nel turismo e nei servizi alle imprese. Nel commercio al dettaglio, migliorano i giudizi sulle vendite e sulle scorte, mentre diminuiscono le attese sulle vendite. Per quanto riguarda i circuiti distributivi, forte miglioramento della fiducia nella distribuzione tradizionale (l’indice passa da 92,7 a 101,5), più contenuta la dinamica nella grande distribuzione (da 103 a 108,6). “L’avanzamento della campagna vaccinale e la sensibile remissione dei contagi, unitamente alla drastica riduzione della contabilità dei decessi – spiega il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – influenzano il dato di giugno sul clima di fiducia di famiglie e imprese che manifestano in modo inequivocabile forti aspettative di ripresa. Secondo il nostro ufficio studi nazionale, che ha elaborato anche i dati dell’area iblea, si stanno concretizzando le condizioni ottimali per quel recupero della domanda coerente con una variazione del Pil prossima al 4,3% per l’intero territorio provinciale nell’anno in corso”. Tuttavia, l’andamento dell’indice relativo a servizi alle imprese e turistici “conferma – aggiunge Manenti – che le attese di ripresa, seppure complessivamente ben impostate, presentano elementi di fragilità a causa delle ingenti perdite subite da importanti settori produttivi che ancora stentano a recuperare i livelli di attività pre-Covid”.

