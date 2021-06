Pd. Una strada che a Vittoria non è mai stata asfaltata

Vivere in un quartiere periferico non vuole dire vivere ai limiti della decenza. E invece, a Vittoria, nei pressi del mercato dei fiori, all’interno di un complesso popolare, un tratto di strada non è mai stato asfaltato. Disagio di vario tipo: sporcizia e polvere d’estate, fango e pozzanghere d’inverno quando piove. Il segretario cittadino del Pd, Giuseppe Nicastro, si rivolge alla Commissione straordinaria del Comune affinché disponga la pavimentazione di via Gesualdo Bufalino dove, tra l’altro, i residenti, da anni, sottopongono la questione a palazzo Iacono. “Risposte concrete non ne sono mai arrivate – afferma Nicastro – non bastano le strade asfaltate costellate di buche che nessuno pensa a riparare ma ci sono vie come questa dove addirittura la pavimentazione manca da sempre. I residenti di questa zona chiedono il ripristino del sito. Tra l’altro, è un quartiere dove ci sono numerosi bambini che cercano spazi in cui potere giocare. Stiamo parlando di cittadini come tutti gli altri e che quindi hanno il diritto di potere contare su una strada che possa essere all’altezza della situazione, nel contesto di una zona che possa essere il più possibile decorosa e senza degradi di vario tipo. Neppure le amministrazioni precedenti sono riuscite ad intervenire. Da tre anni a questa parte, nessuna risposta da parte degli organi competenti. Sollecitiamo, adesso, l’intervento della Commissione straordinaria”.

Salva