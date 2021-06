Avimecc Volley Modica, Piero Turlà torna a casa

“A volte ritornano” così l’Avimecc Volley Modica annuncia il ritorno in squadra di Piero Turlà, giovane cresciuto tra le fila della squadra della contea, poi passato alla Gupe Catania, pronto a tornare sotto la guida del nuovo mister Giancarlo D’Amico.

Il ragazzo ha dimostrato di avere personalità e qualità nell’ultima esperienza affrontata. Giovane del 2001, pronto a mettersi in mostra come Schiacciatore, ha seguito il cuore e il richiamo della propria città dando piena disponibilità alla società per un ritorno dopo aver avuto un’esperienza biancazzurra in A3 e in B.

La società modicana ha dimostrato di avere voglia di cambiare marcia e di migliorare sempre di più i risultati raggiunti in passato, senza mai dimenticare il progetto tutto modicano di valutare i propri giovani e di riportarli sempre a casa, anche dopo una breve esperienza che ha dato loro la possibilità di esprimersi e crescere come protagonisti in campo.

Dal canto suo Turlà spiega che: “L’emozione è ovviamente tantissima, torno da un anno magnifico a Catania e ritornare a giocare per la mia città mi rende molto orgoglioso. Ho già conosciuto alcuni dei miei compagni e sicuramente sarà un anno fantastico”

Salva