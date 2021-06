L’Unicef condanna il reclutamento bambini da parte gruppi armati

L’Unicef ha confermato che la maggior parte di coloro che hanno commesso il massacro a Solhan, in Burkina Faso, erano bambini tra i 12 ei 14 anni. Lo ha fatto attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web, in cui condanna il reclutamento di minori da parte di gruppi armati, dopo che il governo del Burkina Faso ha rivelato che la maggior parte degli attentatori della strage nella cittadina di Solhan erano bambini. “Condanniamo fermamente il reclutamento di bambini e adolescenti da parte di gruppi armati non statali, in quanto costituisce una grave violazione dei loro diritti fondamentali”, la dichiarazione data da Sandra Lattouf. rappresentante Unicef in Burkina Faso. Nel suo messaggio, gli attacchi e le violazioni dei diritti umani contro la popolazione civile sono aumentati notevolmente in Burkina Faso, con 152 morti civili tra marzo e maggio e 178, compresi bambini, nel solo mese di giugno. La violenza in Burkina Faso ha causato una crisi umanitaria senza precedenti in cui più di 1,2 milioni di persone che dal 2019 sono fuggite dalle loro case, delle quali il 61 per cento erano bambini. La nota aggiunge che a causa di violenze estreme, oltre 300.000 bambini sono stati privati ​​dell’istruzione a causa della chiusura di 2.244 scuole, che rappresentano il 10 per cento delle scuole del Paese. Da parte sua, il portavoce del governo del Burkina Faso e ministro delle Comunicazioni, Ousseni Tamboura, ha dichiarato ai media locali che “gli interrogatori a Ouagadougou, la capitale, hanno rivelato che la maggior parte degli assalitori erano minorenni, aiutati da donne il cui ruolo era segnalare i bersagli agli aggressori”. Secondo l’alto funzionario Burkinabé, la strage, commessa tra il 4 e il 5 giugno con un bilancio di almeno 160 morti, è stata perpetrata da un gruppo affiliato al Gruppo islamico pro Al Qaeda, il più grande del Sahel.

