Lega e Mpsi si preparano alle amministrative di Vittoria

Si è tenuta ieri sera, a Vittoria, nella sede del comitato elettorale della Lega, una riunione coordinata dal segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo Ibleo, Biagio Pelligra, con il commissario cittadino della Lega, Stefano Frasca, alla presenza del presidente provinciale Mpsi, Andrea La Rosa, che è anche responsabile provinciale Enti locali della Lega. L’entusiasmo è stato il comune denominatore di un appuntamento che ha visto partecipare i candidati dello schieramento al Consiglio comunale in occasione delle prossime consultazioni amministrative. Un incontro che è servito anche a mettere sul piatto gli impegni che rappresenteranno il programma di riferimento da sottoporre alla valutazione della comunità vittoriese. Il presidente La Rosa, poi, ha annunciato che a giorni si terrà un incontro, assieme con il commissario provinciale Salvo Mallia, con il leader regionale del partito, l’on. Nino Minardo, e con l’on. Orazio Ragusa. Si sta lavorando ogni giorno sempre di più per fare in modo che la federazione tra Lega e Mpsi possa essere premiato dagli elettori con un importante risultato. Tra l’altro, sono state gettate le basi per costruire in prospettiva la futura classe dirigente del partito salviniano con l’obiettivo di diventare forza di governo in città, a sostegno del candidato sindaco Salvo Sallemi. L’obiettivo rimane individuare quella parte di elettorato delusa e ormai lontana dai poli, ma che guarda con interesse alla progettualità della federazione attorno ad una Lega legata al territorio, capace di essere forza alternativa e propositiva, giovane e che parla il linguaggio della gente e del mondo delle imprese e delle famiglie.

