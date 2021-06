Issata a Marina di Ragusa la Bandiera Blu per la stagione 2021

Si è svolta stamane a Marina di Ragusa, in Piazza Torre, la cerimonia dell’alzabandiera nel corso della quale il sindaco, Peppe Cassì e il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Donato Zito, hanno issato sul pennone posto al centro della piazza, di fronte il tratto iniziale della spiaggia del Lungomare Andrea Doria, la Bandiera Blu 2021.

Alla cerimonia sono stati presenti anche il Comandante Compagnia Carabinieri di Ragusa, capitano Stefano Borghetto, il presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo ed alcuni rappresentanti del massimo consesso, gli assessori alle frazioni e contrade, Eugenia Spata ed ai lavori pubblici, Gianni Giuffrida, il dirigente del Settore Politiche ambientali, Angelo Piccione, il rappresentante della Polizia Municipale, capitano Umberto Ravallese, il funzionario responsabile della Protezione civile comunale, Domenico Buonisi, il coordinatore del Presidio “Marina” di stanza al Porto turistico, Giuseppe Schembari con i volontari del servizio di assistenza bagnanti, la rappresentante del Comitato dei residenti di Marina di Ragusa, Emilia Rollo.

Estremamente soddisfatto per questo riconoscimento attribuito dalla FEE a Marina di Ragusa il sindaco Peppe Cassì che nel corso del suo breve intervento ha rimarcato l’impegno dell’Amministrazione comunale a garantire lo standard dei servizi richiesti

dall’Organizzazione internazionale che riguardano in particolar modo la pulizia del mare e delle spiagge, la sicurezza dei bagnanti attraverso un accurato servizio di assistenza agli stessi, l’igiene pubblica, il decoro dei luoghi ed il rispetto dell’ambiente.

