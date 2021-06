Ragusa. Potenziata la pulizia, raccolta rifiuti e la scerbatura

Potenziati i diversi servizi di pulizia, raccolta rifiuti e scerbatura. Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, anche nella qualità di assessore all’ambiente, a questo proposito fa presente quanto segue:

“Con la città che sta dimostrando una solida capacità di ripartenza, non ci sfugge come si renda necessario un potenziamento dei servizi di pulizia, necessari a sostenere le attività maggiormente interessate dalla produzione di rifiuti e migliorare il decoro della città. Per questo motivo il Settore Ambiente ha emanato un preciso ordine di servizio, in vigore da domani, venerdì 25 giugno, con più voci di intervento:

1) Servizio di raccolta differenziata per le Utenze non domestiche a Ragusa Centro, Ibla e Marina di Ragusa:

– indifferenziato: raccolta il lunedì e il venerdì da effettuarsi tra le ore 06:00/12:00;

– organico: raccolta dal lunedì alla domenica con tre passaggi giornalieri da effettuarsi negli orari: 06:00/12:00 – 16:00/20:00 – 01:00/05:00;

-carta: raccolta il lunedì e il giovedì tra le ore 06:00/12:00;

-cartone: raccolta dal lunedì alla domenica da effettuarsi tra le ore 06:00/12:00;

-plastica e metalli: raccolta il lunedì tra le ore 01:00/05:00; martedì, venerdì e domenica tra le ore 06:00/12:00;

-vetro: raccolta il lunedì tra le ore 01:00/05:00; mercoledì, sabato e domenica tra le ore 06:00/12:00.

2) Isole ecologiche mobili a Ragusa Ibla e Marina di Ragusa per attività turistico/ricettive a partire da sabato 26 giugno: L’isola ecologica mobile dovrà consentire il conferimento di rifiuti da parte delle utenze turistico/ricettive (con esclusione delle grosse strutture alberghiere), dal lunedì al sabato. Le isole ecologiche saranno collocate a Largo San Paolo (ex Ecostazione) dalle 11.00 alle 14.00 e nella piazzetta di via Genova (Marina di Ragusa, antistante gli uffici comunali) dalle 12.00 alle 15.00.

3) Potenziamento con mezzo dedicato del servizio di bonifica di microdiscariche e rifiuti abbandonati al fine di ridurre i tempi di intervento e accelerare i relativi accertamenti.

4) Controllo giornaliero del servizio di rimozione di erbe infestanti lungo i marciapiedi ed i margini delle strade.

5) Posizionamento di 10 postazioni aggiuntive per la differenziata con cestini da 120 litri per la raccolta in prossimità di spiagge e luoghi di interesse pubblico.

6) Passaggio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti indifferenziati tra l’area del porto turistico e l’area antistante il litorale del centro balneare “la Ola” da effettuarsi ogni mercoledì pomeriggio.”

Salva