Caucana, Vela. Domenica la 1^ tappa zonale della VII zona Fiv

Si torna a gareggiare. Domenica 27 giugno, nello specchio d’acqua antistante il Circolo velico Kaucana, in territorio di Santa Croce Camerina, si terrà la prima tappa zonale per i 470 della VII zona Fiv. Sono previste tre prove. Il segnale d’avviso della prima prova sarà esposto alle 12. E’ prevista la presenza di equipaggi provenienti da ogni parte della Sicilia. Il Cvk parteciperà con l’equipaggio composto da Giovanni Criscione e Gigi Distefano. E’ opportuno precisare che l’organizzazione di tutte le tappe del campionato zonale, che si svolgeranno sino alla fine settembre, è stata assegnata al Cvk e anche in questo caso le regate si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante la sede del sodalizio. “Ancora una volta – dicono dal circolo velico – avremo la possibilità di mettere alla prova la nostra organizzazione che si è già distinta in occasione di eventi di primo piano e che vuole ulteriormente collaudare la propria professionalità sul piano logistico. Cercheremo di svolgere al meglio il nostro compito. Si annuncia una competizione abbastanza agguerrita alla luce del novero dei concorrenti che dovrebbero partecipare alla competizione agonistica”. Ancora una volta, dunque, grazie al Cvk, vela in primissimo piano in provincia di Ragusa.

