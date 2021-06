Ragusa. Albero di Ligustrum piantumato in Corso Vittorio Veneto

Nel quadro dell’iniziativa “Alberi Epifania della Natura” promossa dalla Inner Wheel Italia sulla protezione dell’ambiente, continua la collaborazione attiva con il Comune di Ragusa.

Nella giornata di ieri infatti, si è provveduto alla piantumazione nel viale alberato di Corso Vittorio Veneto di un albero ‘Ligustrum’ adottato dalla stesso club service.

Alle operazioni di piantumazione erano presenti l’Assessore al verde Giovanni Iacono, la presidente Inner Wheel Lucia Di Paola e diverse socie.

“Grazie all’ottima collaborazione con l’Inner Wheel estremamente sensibile ai temi dell’ambiente e della salvaguardia della biodiversità – dichiara l’assessore Giovanni Iacono – continueremo nei prossimi mesi a piantumare altri alberi in aree destinate a verde del nostro territorio comunale”.’

Salva