Ragusa. Ordinanza divieto di uso acqua potabile in alcune zone

Con ordinanza sindacale del Sindaco di Ragusa, è stato disposto il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili, alimentari e d’uso per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche limitata di acqua, nei pressi del tratto di Corso Mazzini tra la Chiesa di S.Lucia e l’intersezione con Via XXIV maggio, fino a nuova disposizione.

Il divieto riguarda altresì l’utilizzo dell’acqua per pratiche di igiene personale nei casi di presenza di specifiche patologie cutanee. Si precisa che nella zona sopra indicata, ad eccezione di quanto già specificato, l’utilizzo dell’acqua è consentito solo per uso igienico sanitario.

A seguito infatti dei campionamenti e degli esiti delle analisi effettuate in autocontrollo sulla rete di distribuzione idrica cittadina, nel tratto di Corso Mazzini tra la Chiesa di S.Lucia e l’intersezione con Via XXIV maggio, sono stati riscontrati parametri difformi ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n.°31 del 02/02/2001 e ss.mm.ii. che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Nella zona su indicata sono in corso accertamenti e ulteriori prelievi di campioni delle acque in distribuzione, da sottoporre ad analisi in autocontrollo.

