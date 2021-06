Monterosso. In corso festeggiamenti patronali

Solenni festeggiamenti della natività di San Giovanni Battista tuttora in corso a Monterosso Almo. Il patrono e protettore del centro montano al centro delle iniziative di devozione portate avanti dalla comunità dei fedeli. In particolare, oggi, vigilia della solennità, alle 19 ci sarà la celebrazione dei Primi vespri e alle 19,30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Gaetano Noto. Dalle 20,30 alle 24 l’adorazione eucaristica notturna denominata “Notte di San Giovanni”. Domani, giovedì 24 giugno, il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe già dalle 7 del mattino annunceranno il giorno di festa. Alle 7,30 è in programma la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci. Alle 11 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Piccione. Sempre il parroco, alle 17, presiederà la santa messa con la partecipazione dei ragazzi dell’Acr a conclusione dell’anno associativo. Alle 18,30 la solenne celebrazione eucaristica anche in questo caso presieduta da don Antoci. Alle 20, la solenne santa messa presieduta da don Enzo Fatuzzo e che sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina “Parrocchia San Giovanni Battista Monterosso Almo”. Il numero massimo dei fedeli accolti in chiesa è di 130 per ogni celebrazione. Tutti sono invitati ad arrivare in chiesa almeno cinque minuti prima della celebrazione. I

