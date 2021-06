Giunta Regionale delibera finanziamento per Foro Boario Ragusa

“La Giunta regionale ha deliberato, nella seduta odierna, un finanziamento di 690.000 euro per interventi di manutenzione e riqualificazione dell’area del Foro Boario da destinare alla Fiera Agroalimentare del Mediterraneo. Si tratta dell’ennesimo impegno assunto e mantenuto dal Presidente della Regione, on. Nello Musumeci per una struttura che ospita un’importantissima fiera che ogni anno ospita un numero sempre crescente di visitatori ed operatori del settore. Ringraziamo per l’impegno anche l’Assessore alle Infrastrutture, on. Marco Falcone che, ancora una volta, ha dimostrato grande attenzione per il territorio ibleo”.

Lo dichiara il Presidente del Collegio dei Deputati Questori, on. Giorgio Assenza, a margine della seduta odierna della giunta regionale siciliana.

