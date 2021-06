Dissuasori di velocità a Scicli e Sampieri

Installati alcuni presidi per indurre gli utenti della strada a ridurre la velocità a Scicli e a Sampieri.

La polizia municipale di Scicli ha provveduto a fare installare i dissuasori di velocità “Velo Ok” in via Brancati, al quartiere Jungi, strada che funge da circonvallazione per raggiungere la Scicli-Donnalucata e all’ingresso di Sampieri per chi proviene da Pozzallo.

E’ il tratto comunale della litoranea Marina di Modica-Sampieri, che, nei pressi della rotatoria incrocio, diventa via Ognina.

Installate anche le bande rumorose in contrada Zagarone.

Tutti gli interventi sono tesi a indurre automobilisti e motociclisti a pigiare il pedale del freno quando sono alla guida.

Il posizionamento dei “Velo Ok” costringerà tutti ad attenersi al limite di velocità, a pena del ritiro punti della patente sino anche alla sua sospensione.

