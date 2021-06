Modica. Il Sindaco premia l’Idea di Europa degli alunni Euroform

Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, è stato invitato presso la Scuola Euroform a consegnare gli attestati agli alunni che hanno partecipato al Concorso “L’Europa che sogniamo”. Il contest alla sua prima edizione, è stato organizzato sotto l’egida del Parlamento Europeo e della Comissione Europea, ed era rivolto a tutte le scuole superiori italiane che dovevano produrre un video di un minuto dove bisognava spiegare l’idea che dell’Europa hanno le giovani generazioni. L’elaborato prodotto da Euroform è risultato tra i più apprezzati tanto da meritarsi la menzione speciale da parte dell’organizzazione. In 60 secondi cinque studentesse provenienti da cinque Paesi Europei differenti (Italia, Spagna, Germania, Belgio e Romania) hanno spiegato l’Europa che sognano ognuno nella propria lingua madre. Quella che è venuta fuori è un’Europa senza confini, un’Europa senza barriere e discriminazioni, un’Europa per sognatori che, per fortuna, non sono pochi. Il video termina con 12 ragazzi di varie provenienze geografiche europee ed extra europee che si tengono per mano formando il cerchio delle dodici stelle che compongono la bandiera europea. “Ho molto apprezzato questo lavoro – ha commentato il Sindaco – perché sottolinea lo spirito di integrazione multiculturale che è presente nelle classi di questa scuola. Il riconoscimento ricevuto dalla Commissione Europea è il giusto premio, adesso mi auguro che verrà data loro la possibilità di visitare di persona i luoghi del Parlamento Europeo. Un’esperienza che ogni cittadino comunitario dovrebbe compiere”. Al video, coordinati dal prof. Giuseppe Ragona, hanno partecipato le alunne Ana Macovei, Mariangel Arias Perez, Aurora Aprile, Ilaria Carnemolla e Lea Ghiozzo.

