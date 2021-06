Russia. Accordo per invio Sputnik V e Sputnik Light al Venezuela

Il vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, è volata in Russia per incontrare i dirigenti del Fondo Russo per gli Investimenti per dare seguito al piano di fornitura dei vaccini Sputnik V e Sputnik Light al Venezuela. Russia e Cina hanno fornito quest’anno milioni di dosi di vaccini anti Covid al Venezuela. Nel frattempo nello Stato è iniziata con successo la fase 2 di vaccinazione di massa della popolazione in particolare rivolta ad adulti, anziani e operatori sanitari.

Salva