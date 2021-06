Altra prestazione da incorniciare per l’Avimecc Volley Modica

Si chiude con un’altra bella prestazione il percorso dei ragazzi dell’Avimecc Volley Modica in questa pool promozione per la serie B. Con entusiasmo e voglia di crescere i ragazzi di Distefano hanno dato il massimo in campo per dimostrare tutto il loro valore contro corazzate costruite per il salto di qualità definitivo.

In quel di Mascalucia contro la corazzata guidata da Martinengo, i ragazzi guidati da Incatasciato, sotto di due set costringono gli avversari al tie break dopo due ore di gara e di bella pallavolo, motivo di orgoglio per tutta la società e per i tifosi. Avanti al cambio campo sul 6-8 Salonia e compagni però subiscono la rimonta da parte degli etnei che chiudono quinto set e match sul 15-11.

Stagione da incorniciare per i nostri ragazzi che hanno onorato a pieni titoli questo campionato con una crescita costante e continua che li ha resi protagonisti di prestazioni di gran livello. Adesso il meritato riposo, con la testa già rivolta al futuro e alla programmazione della prossima stagione per i nostri giovani, attenzioni che meritano visti i risultato ottenuti.

Finita questa stagione l’attenzione della società si sposta sugli Under13 che hanno iniziato il loro torneo 3 contro 3. I ragazzi si sono imposti 2-1 contro Gerratana e 2-0 contro Siracusa, nel concentramento che si è giocato proprio in quel di Siracusa.

Salva