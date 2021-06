Calcio, cinque i positivi nel Marina di Ragusa

CONSEGNATI ALLA SOCIETA’ ASD MARINA DI RAGUSA CALCIO GLI ESITI DEI TAMPONI MOLECOLARI EFFETTUATI IERI MATTINA DALL’ASP DI RAGUSA, OLTRE AL GIA’ NOTO CASO POSITIVO, SE NE AGGIUNGONO ALTRI QUATTRO, PER UN TOTALE DI CINQUE CALCIATORI POSITIVI AL COVID-19

Sono stati consegnati stamane gli esiti dei tamponi molecolari effettuati ieri mattina dall’Asp di Ragusa a tutto il gruppo squadra del Marina di Ragusa Calcio dopo l’accertata positività di un tesserato nella giornata di martedì scorso. Tamponi che hanno registrato ulteriori quattro positività di calciatori tesserati. Pertanto i giocatori risultati positivi al COVID-19 in totale salgono a cinque.

Riscontrati gli ulteriori casi di positività, la società del Presidente Francesco Postorino, ha subito avvisato la LND ed in collaborazione con l’Asp di Ragusa sta verificando e attuando le attenzioni e le disposizioni dovute da protocollo per la tutela della salute ed evitare il rischio di diffusione del virus.

Salva