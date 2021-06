Italia Viva Scicli, bandiera verde. Fondamentale ruolo ProLoco locale

La consigliera comunale di Scicli, Marianna Buscema, espressione di Italia Viva, mette in rilievo l’importante lavoro svolto dalla Pro loco cittadina che, in sinergia con le istituzioni e gli altri sodalizi cittadini, ha consentito di fare arrivare in città il riconoscimento della bandiera verde. “E’ la bandiera – spiega Buscema – che indica le località marine con caratteristiche adatte ai bambini, su indicazione dei pediatri, per l’estate 2021. Considerata la lunghezza della nostra costa, da Playa Grande a Sampieri, passando per Donnalucata e Cava D’Aliga, lo ritengo un riconoscimento non da poco. Anche se, adesso, deve scattare l’impegno per far sì che la si riesca sempre a mantenere per il futuro. Va, dunque, dato atto alla Pro Loco per il ruolo di concertazione che ha saputo assumere a tal proposito. E, soprattutto, va stimolata in modo propositivo la politica affinché possa stare accanto ancora di più al lavoro portato avanti da chi intende fare crescere la città in tutti gli ambiti”.

