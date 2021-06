Venezuela e Iran si incontrano in Turchia nel forum Antalya D.F.

Il Ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza e l’omonimo iracheno Mohammad Javad Zarif si sono incontrati nell’ambito dell’Antalya Diplomacy Forum nella città di Antalya. L’incontro sulle sponde del Mediterraneo ha contribuito a consolidare i loro già stretti legami bilaterali, durante il quale Arreaza ha sviluppato un’agenda economica commerciale che considera di alto livello nell’ambito della sua visita ufficiale in Turchia. Scorgendo l’account ufficiale del ministero degli Esteri venezuelano, il capo delle relazioni estere del Venezuela è stato ricevuto al suo arrivo dall’ambasciatore in Turchia, Deha Erpek. Ieri Arreaza si è incontrato anche con il Vice Ministro delle Relazioni Internazionali e della Cooperazione del Sud Africa, Alvin Botes, per pianificare le strategie tra le due nazioni. Mentre l’iraniano, Javad Zarif si è intrattenuto con Fuad Hussein, presidente dell’Alto Consiglio per la riconciliazione nazionale dell’Afghanistan, Abdullah Abdullah, leader delle comunità islamiche in questo Paese. Al Forum partecipano nazioni di vari continenti con l’obiettivo di rafforzare le diplomazie. Le sessioni di lavoro proseguiranno fino al 20 giugno.

