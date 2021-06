Approvazione Piano triennale opere pubbliche. Comiso, Maggioranza soddisfatta

I Consiglieri comunali di Comiso dei Gruppi di Diventerà Bellissima, Comiso Vera e Prima Comiso si congratulano con la Giunta guidata dal Sindaco Mariarita Schembari a seguito dell’approvazione nella seduta di ieri del civico consesso del Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023. Apprezzamento si esprime per l’impegno profuso, in particolare, dagli assessori Arch. Cassibba e Avv. Pepi proficuamente collaborati dagli Uffici comunali. Il piano testimonia, da un lato, che si prosegue con l’attuazione degli impegni programmatici assunti con i cittadini comisani nelle scorse elezioni comunali realizzando opere veramente utili e necessarie alle esigenze della comunità e, dall’altro, che lo si fa’ sfruttando al massimo per la progettazione le risorse umane e le competenze interne all’Ente e, in larga parte, con finanziamenti esterni regionali, nazionali ed europei. E ciò, infatti, come hanno sottolineato l’Assessore al Bilancio Pepi e l’Assessore ai Lavori pubblici Cassibba, limitando il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti (per un importo complessivo ben al di sotto della capacità di indebitamento del Comune).

Con soddisfazione si segnalano, fra le altre, e, segnatamente, fra le opere inserite nell’annualità 2021 – che, quindi, verranno presto a concretizzarsi – quelle di Pedalino: il prolungamento della via XXV Aprile (con cui, di fatto, si otterrà una sorta di circonvallazione a valle dell’abitato) e un primo stralcio funzionale del Cimitero (a partire, evidentemente, dall’acquisizione e recinzione dell’area).

A Comiso, più in generale, si conseguirà un deciso miglioramento della vivibilità e dei servizi per il benessere della cittadinanza con interventi per la sicurezza stradale (piace citare la sistemazione dell’intersezione tra Via Gen. Girlando e Corso Ho Chi Min e il parcheggio al servizio degli Istituti scolastici in via Roma), per l’edilizia scolastica e sportiva (con numerose manutenzioni straordinarie e messa in sicurezza di edifici scolastici e, in particolare, l’adeguamento sismico della Media Pirandello), per il verde pubblico (il parco Baden Powell diventerà un fiore all’occhiello quale parco inclusivo), per l’efficientamento energetico, e, non ultimo, per l’incremento dell’offerta culturale (Museo di arte ceramica Caruso).

