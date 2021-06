Protocollo d’intesa tra Comune di Ragusa e Libero Consorzio

Con la realizzazione definitiva della pista ciclabile di collegamento tra Marina di Ragusa e l’abitato di Casuzze, il flusso veicolare sul Lungomare Bisani sarà stabilmente autorizzato, come avviene da ormai un anno, solo in direzione Casuzze. Il transito in direzione Marina di Ragusa continuerà quindi a procedere sulla S.P.128 tramite la rotatoria di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ad oggi priva di pubblica illuminazione.

Per questo motivo stamani, giovedì 16 giugno, il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica in corrispondenza della rotatoria tra la S.P.128 e la ex S.R.41, compartecipando in parti uguali all’importo complessivo dei lavori pari ad € 35.564,01.

Il Comune di Ragusa concederà inoltre provvisoriamente, nelle more della realizzazione degli allacci necessari agli impianti da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, l’allaccio per l’alimentazione di energia elettrica.

Sarà a carico del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ogni onere gestionale e manutentivo dell’impianto di illuminazione pubblica.

