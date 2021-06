A Modica l’Ospedale Maggiore sarà intitolato a Nino Baglieri.

C’è l la disponibilità della Curia Vescovile e della Direzione Generale Asp Ragusa e, quindi, non ci sono più ostacoli per dedicargli la struttura sanitaria di Via Aldo Moro.

Un giusto riconoscimento per l’esempio che Nino Baglieri ha lasciato in tutta la sua vita.

