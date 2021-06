Il Covid ferma ancora il campionato del Marina di Ragusa calcio

A seguito della confermata positività al COVID-19 di un calciatore del Marina di Ragusa, la LEGA ha deciso di rinviare a data da destinarsi le ultime due gare di campionato del Marina di Ragusa contro l’ACR Messina in trasferta e contro il Rende allo Stadio Aldo Campo di Ragusa.

Intanto tutta la squadra è stata sottoposta in regime quarantena, mentre il calciatore positivo si trova in isolamento, in attesa di ulteriori tamponi molecolari da parte dell’ASP di Ragusa previsti nei prossimi giorni

