Il coraggio della memoria. Il libro di Giovanni Impastato sarà presentato a Ragusa

“Il coraggio della memoria” è il titolo di un’opera di Giovanni Impastato, fratello di Giuseppe il giornalista caduto per mano mafiosa il 9 maggio del 1978 che sarà presentato sabato 19 giugno p.v. alle ore 18.30 nel Chiostro dell’ex Opera Pia di Ragusa ( Via Matteotti 61).

Il libro comprende scritti, analisi e riflessioni dalla scomparsa di mamma Felicia sino ai nostri giorni.

L’appuntamento, promosso da Democrazia e Lavoro e dalla Camera del Lavoro territoriale di Ragusa, prevede una serie di interventi a partire dall’autore dell’opera Giovanni Impastato, di Adriano Sgrò, segretario nazionale di Democrazia e Lavoro, di Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa, di Saverio Cipriano, segretario regionale di Democrazia e Lavoro e di Peppe Cassì, Sindaco di Ragusa. Coordina il dibattito la giornalista Giada Drocker

Per partecipare alla presentazione bisogna prenotarsi inviando un messaggio o chiamando il 3518112293 oppure contattando la pagina Facebook della CGIL di Ragusa.

Al termine della presentazione i partecipanti potranno visitare la mostra fotografica del maestro Giuseppe Leone.

