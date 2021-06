Cina. Al via la costruzione di una propria stazione spaziale

E’ partita la navicella spaziale Shenzhou-12, con tre astronauti a bordo dal Jiuquan Satellite Launch Center nella provincia di Gansu per la costruzione di una propria stazione spaziale.. La missione è stata un completo successo”, ha affermato Zhang Zhifen, direttore del centro di lancio. Lo Shenzhou-12, o ‘Divine Ship’, è la terza delle 11 missioni previste per la prima fase di costruzione della stazione spaziale cinese Tiangong, iniziata ad aprile con il lancio di Tianhe, la più grande dei tre moduli che la comporranno. Secondo il direttore Hao Chun della CMSA (China Manned Space Flight Agency) il lavoro degli astronauti Nie Haisheng, 56 anni, Liu Boming, 54, e Tang Hongbo, 45 anni, sarà più complicato e impegnativo rispetto alle precedenti missioni con equipaggio. È la settima missione con equipaggio cinese nello spazio, e la prima della fase di costruzione della stazione spaziale. L’agenzia spaziale cinese prevede di effettuare 11 lanci, di cui quattro con equipaggio, per portare a Tiangong altri due moduli, che peseranno in totale circa 70 tonnellate.

