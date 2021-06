Pozzallo, grave incidente stradale. Uomo in prognosi riservata

Un 60enne pozzallese ma residente in Francia è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto stamani in Via Presidente Kennedy. La vittima era alla guida di un’autovettura Fiat quando, per cause da accertare, si è scontrato con un veicolo che sopraggiungeva da un’arteria parallela. Sul posto l’ambulanza del 118 e la polizia locale. Il poveretto è stato trasportato all’Ospedale di Modica. La prognosi è riservata.

L’uomo è in vacanza a Pozzallo, dove possiede una casa, in attesa dell’arrivo della moglie.

