Cacauna. Torna il Vela day

Kaukana, ancora una volta, apre al mondo della vela. E lo fa con una iniziativa che, già negli anni scorsi, ha riscosso grande successo. Stavolta, gli appuntamenti saranno spalmati su tre giorni. Per dare a quanti più appassionati e curiosi la concreta possibilità di partecipare. Stiamo parlando del “Vela day” in programma venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 giugno al Circolo velico di Kaucana dove, dopo il grande successo ottenuto con la regata Aico tenutasi dal 30 maggio all’1 giugno scorsi e dopo le trasferte, negli scorsi fine settimana, delle squadre agonistiche Laser a Marina del Campo sull’isola d’Elba e Optimist a Favignana, l’attività procede senza un attimo di sosta. L’iniziativa è promossa dalla Fiv e, come ogni anno, il sodalizio associativo ibleo ha aderito fornendo la disponibilità per ospitare chi fosse interessato a provare un’esperienza adatta a tutti, assolutamente libera e gratuita, dai 6 anni in su. L’evento è organizzato in collaborazione con Kinder Joy of moving e le società affiliate per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela, tra cui, appunto, il Cvk. Quest’anno la Fiv ha deciso di triplicare la durata dell’appuntamento per dare un segnale anche ai fini della ripartenza che si spera possa essere il più possibile duratura, indicativa di un importante rilancio anche per quanto concerne la disciplina sportiva della vela. A partire dalle 11, e per tutta la giornata, istruttori federali, esperti velisti, giovani atleti della squadra agonistica saranno a disposizione di chiunque: bambini, ragazzi, adulti per un’uscita in barca gratuita in tutta sicurezza. Saranno messe gratuitamente a disposizione degli ospiti anche tutte le strutture e le attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sdraio, sedie) di proprietà del circolo. L’organizzazione garantisce inoltre la possibilità del pranzo, così da offrire una giornata di mare piena che si prospetta come l’apertura in grande stile della stagione 2021. Il Circolo velico di Kaucana, da ormai 30 anni, con i corsi estivi di avviamento alla vela e al windsurf, catalizza annualmente l’attenzione dioltre un centinaio di curiosi dai 6 anni in su.

