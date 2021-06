Pozzallo. Giovedi si completerà il totale ritiro indifferenziato

A Pozzallo si è creato un disservizio nella raccolta indifferenziata a causa dell’indizione, da parte delle Organizzazioni Sindacali, di una assemblea dei dipendenti dell’impresa Ecoseib srl, senza che sia stata avvisata per tempo come da normativa l’Amministrazione Comunale.

Non appena appresa la notizia è stata inviata celermente una diffida all’impresa invitandola a riprendere immediatamente il servizio alla fine dell’assemblea, visto il danno che conseguentemente si era creato all’immagine della città e le difficoltà a cui sono stati sottoposti gli utenti.

Successivamente l’impresa ha dato assicurazioni che nella giornata di domani provvederà a recuperare la restante parte del servizio non svolto e quindi il problema dovrebbe risolversi in tempi brevi.

L’Amministrazione Comunale, comunque, si riserva di adire a qualunque adempimento di tutela nei confronti del disservizio e a difesa di tutti i cittadini di Pozzallo che con non pochi sacrifici pagano regolarmente il tributo.

