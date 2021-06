Morte di “Masino” Frasca. Modica, nominato CTU

La Procura della Repubblica di Ragusa ha nominato un consulente tecnico d’ufficio, l’ingegnere Roberto Piccitto, per fare chiarezza sulla morte del 17enne modicano Thomas Frasca, studente dell’Istituto Alberghiero, a seguito dell’incidente stradale avvenuto in Contrada Crocevie Catanese, sulla Modica-Ispica. Il giovane si scontrò col proprio motociclo con un’autovettura Citroen C3 condotta da un ventitreenne, indagato, allo stato, per omicidio colposo. Il difensore di quest’ultimo è l’avvocato Ignazio Galfo, che ha nominato un perito di parte, l’ingegnere Giuseppe Garofalo, mentre la famiglia della povera vittima è patrocinata dall’avvocato Salvatore Giurdanella. Il fascicolo è seguito dal Sostituto Procuratore Santo Fornasier, che ha già affidato l’incarico al CTU. Sul luogo dell’incidente intervennero i carabinieri. Il consulente della Procura avrà 90 giorni di tempo per depositare le sue conclusioni.

