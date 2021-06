Ciclismo. Multicar conquista un successo di rilevanza nazionale

Grande vittoria di rilevanza nazionale per uno dei portacolori dell’Asd Multicar Amarù di Vittoria. Elia Basile, infatti, si è aggiudicato il successo, nella categoria Allievi, al trofeo Città di Caserta dopo una condotta di gara praticamente ineccepibile. Basile è stato aiutato nel trionfo da Christian Di Prima ed Emanuele Cataudella che si sono classificati rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto. Un ottimo risultato che proietta ancora una volta la squadra gialloblù in primo piano a livello nazionale. I giovanissimi del sodalizio ipparino, poi, hanno avuto l’opportunità di mettersi in evidenza, domenica scorsa, al trofeo Damiano Caruso che si è corso a Ragusa. Questi i risultati ottenuti dai ciclisti in maglia gialloblù: per la categoria G1, secondo posto per Marco La Rocca; nella G2 quarto Lorenzo Talento e ottavo Samuele Caruso; nella G3, quarta posizione per Enrico Nativo; nella G4 secondo posto per Leonardo Carbonaro più buon debutto per Gaetano Fede e Nunzio Brugaletta; nella G5, primo posto per Gabriel Minardi, ciclista che è anche calciatore; infine, nella G6 secondo posto per Salvatore Caruso e quarto per Simone La Rocca. Da sottolineare, inoltre, il successo ottenuto da Sara Caruso nella categoria G6 femminile. “Grazie ai piazzamenti conquistati – dice il presidente Carmelo Cilia – ci siamo classificati al primo posto come società. Un bel risultato che ci stimola ad andare avanti e a dare sempre il massimo, consapevoli che il nostro gruppo può solamente crescere visto che le premesse ci sono tutte”.

