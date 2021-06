Torna la Barocco Line sulla linea Siracusa-Ragusa-Donnafugata

Dopo l’ottimo riscontro della scorsa estate, torna la “Barocco line” di Trenitalia che nei festivi, dal 13 giugno al 10 ottobre, con 17 collegamenti dedicati, collega le province di Ragusa e Siracusa attraversando le principali mete turistiche e barocche.

“Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Ragusa e Donnafugata: cresce il numero delle città collegate – dichiara il sindaco Peppe Cassì – a conferma del successo dell’iniziativa. Da mattina a sera, con partenza ogni due ore circa si potrà quindi comodamente andare in giornata a scoprire Siracusa o Noto, magari facendo una tappa a Scicli o Modica, e lo stesso potranno fare i cittadini e i turisti di quelle zone, arrivando a Ragusa e fino all’incanto di Donnafugata.

La nostra ferrovia è un vanto ingegneristico e paesaggistico, un viaggio che di per sé è un’esperienza tra ponti, cave, gallerie elicoidali e il panorama della nostra campagna: sono certo che anche quest’anno tanti utilizzeranno questo servizio per scoprire sempre di più la nostra terra”.

