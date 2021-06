La Cina approda su Marte nella pianura Utopia Planitia.

L’arrivo sul pianeta rosso è avvenuto senza incidenti nella pianura conosciuta come Utopia Planitia, consentendo alla Cina di essere il terzo paese a sbarcare su Marte, decenni dopo il successo di Stati Uniti e dell’ex Unione Sovietica. Tianwen-1 (il cui nome può essere tradotto in “domande celesti”) è la prima missione di esplorazione della Cina su Marte e la prima volta nella storia a combinare viaggio, ingresso in orbita e discesa in un’unica missione. Gli scienziati cinesi sono alla ricerca di ulteriori prove dell’esistenza di acqua o ghiaccio su questo pianeta e sulle caratteristiche del clima divenuto nei millenni estremamente rigido. Nella immagine si vede “Zhurong” (dal nome del dio del fuoco nella mitologia cinese), il rover della missione, che si sta preparando per dare il via alle ispezioni in un’area pianeggiante e poco sassosa..

