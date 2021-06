“Canta”, il nuovo singolo di Giovanni Caccamo

“Canta” è il nuovo singolo del cantante Giovanni Caccamo. Dopo il cortometraggio “Aurora” con Willem Dafoe, uscito il 23 Aprile scorso e prodotto da MUS.E, “Canta” anticipa l’uscita di “Parola”, il nuovo album del cantautore di Modica, prodotto da Leonardo Milani Bianca e distribuito da Warner Music Italia, in uscita a settembre 2021, con numerose collaborazioni italiane.

E’ stato scritto dallo stesso Caccamo con Cheope, Alessandra Flora e Gianni Pollex. La musica ha richiami cubani e ritmi urban, con l’inconfondibile tocco, al basso, di Saturnino, mentre il testo è ispirato alla “Lettera ai figli” scritta da Che Guevara in Bolivia, un testamento emotivo in cui il Che si scusa con i propri figli per essere stato un padre poco presente e consegna loro i pilastri umani e sociali, per divenire anime di valore.

